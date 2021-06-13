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13.06.2021 11:13
Рубрика: Общество

В Балаково Саратовской области открылся клубничный фестиваль

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В Балаково в воскресенье открылся ежегодный клубничный фестиваль. Как уверяют местные энтузиасты, здесь созревает самая вкусная клубника не только в Саратовской области, но и во всей стране.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Из-за пандемии праздник на этот раз проходит в парке "Энергетик" в формате клубничной ярмарки. Из-за необходимости соблюдать противовирусные ограничения не будет фирменного карнавального шествия в костюмах с ягодными мотивами. В тоже время традиционный автопробег "Принцессы Виктории" по городу состоится. Он стартует в парке в 14 часов по местному времени (мск+1). Свою экспозицию в парке представил местный музей клубники, участникам обещают возможность поучаствовать в квесте и конкурсах.

Гостем праздника в Балаково в этом году стал просветительско-гастрономический проект "Литературное варенье" из Воронежа. На площадке проекта кулинары-литературоведы рассказывают и показывают, как сварить клубничное варенье по пяти разным рецептам. Зрители могут тут же продегустировать ягодную сладость.

- Ярмарка будет проходить с соблюдением необходимых мер профилактики, площадки для мероприятий рассредоточены, на каждой может находиться не более 50 человек, - сообщили накануне в пресс-службе районной администрации.

Клубничный фестиваль будет продолжаться весь воскресный день и завершится праздничным концертом.

В предыдущие годы во время фестиваля балаковцы и гости города раскупали до тонны сладкой ягоды.

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