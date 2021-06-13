В Кузбассе два человека погибли в ДТП с пьяным водителем

Два человека стали жертвами пьяного ДТП в Чебулинском муниципальном округе Кузбасса.

Авария произошла накануне около девяти часов по местному времени на 395-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель Nissan Sentra выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2107. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, в результате столкновения 70-летний водитель отечественной легковушки и его 36-летняя пассажирка погибли.

Виновник ДТП с места аварии скрылся. Но полицейские объявили план "Перехват" и задержали подозреваемого - 27-летнего жителя Тисульского района. Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (все характерные признаки были налицо) оказался положительным. Автомобилиста поместили в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. В полиции уточняют, что возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающей до пятнадцати лет лишения свободы.

Кстати

По данным полицейского ведомства, в этом году на дорогах Кузбасса удалось пресечь 2800 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Однако из-за опасных действий водителей произошло пятьдесят автоаварий, в которых погибло двенадцать человек, а еще 92 получили травмы.