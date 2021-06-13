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13.06.2021 11:11
Рубрика: Власть

В Чечне обнаружили останки погибшего в 2002 году летчика

Текст: Михаил Сухарев (Чечня)

В Веденском районе Чеченской Республики предположительно нашли останки одного из летчиков, которые погибли при крушении вертолета пограничников Ми-24 в горной части региона в 2002 году. Как сообщили в специальном моторизованном батальоне "Юг" бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии, останки одного из трех офицеров обнаружили в нескольких километрах от места падения вертолета.

Фото: Администрация Ленобласти
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- Поиски велись около полугода по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, предстоит найти останки остальных членов экипажа Ми-24. В этом районе в 2002 году орудовали члены бандгруппы Хусейна Гакаева, которые и спрятали тела. Тогда поиски были затруднены военными действиями и отыскать тела погибших военнослужащих не удалось, - отметили в Росгвардии.

Как сообщили РИА Новости, сейчас останки эксгумируют, после чего будут проведены генетические исследования, чтобы подтвердить личность погибшего. Сразу после этого их передадут членам семьи летчика для захоронения. Поиски остальных разбившихся летчиков будут продолжены в этом районе.

3 февраля 2002 года вертолет Ми-24 Федеральной пограничной службы РФ с тремя членами экипажа на борту вылетел в селение Тусхорой, чтобы забрать раненых пограничников в госпиталь Владикавказа. Из-за тумана вертолету пришлось повернуть назад, но связь с ним вскоре пропала. Через несколько недель обломки винтокрылой машины были найдены, однако о судьбе членов экипажа с тех пор ничего не известно. Боевики в 2002 году заявляли, что взяли их в плен.

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