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13.06.2021 13:04
Рубрика: Общество

В Петербург из Антарктиды вернулось научное судно "Академик Федоров"

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: ресс-служба правительства Архангельской области/РИА Новости Фото: ресс-служба правительства Архангельской области/РИА Новости
Фото: ресс-служба правительства Архангельской области/РИА Новости

Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" с полярниками на борту вернулось в Петербург из Антарктиды.

Фото: Пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета
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Как сообщает Арктический и Антарктический НИИ, из долгой экспедиции домой прибыли 89 полярников и 65 членов экипажа. Участники 65-й Российской антарктической экспедиции зимовали на станциях "Прогресс", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская" и "Беллинсгаузен". Другие полярники входили в сезонные составы 66-й экспедиции на станциях "Прогресс" и "Новолазаревская".

Участники экспедиций привезли с собой научный материал для обработки.

Путь домой занял полтора месяца. "Академик Федоров" прибыл в Антарктиду в марте с грузом продовольствия и одежды для полярников, топлива для станций и материалов для ремонта. Особенно сложно было подойти к станции "Новолазаревская". Судно не смогло пробить лед толщиной до 2,5 метра, поэтому зимовочный состав решили вывозить вертолетами. А по пути на станцию Беллинсгаузена "Академик Федоров" попал в сильный шторм. На 20-градусном морозе вода, заливавшая палубу, сразу замерзала, что привело к обледенению корпуса судна.

Несмотря на эти трудности, "Академик Федоров" выполнил все работы. С его возвращением в Петербург завершилась программа сезонных научных исследований в рамках 66-й Российской антарктической экспедиции.

Сейчас формируется программа следующей экспедиции. В будущем сезоне научную группу доставят на станцию "Восток", где продолжится бурение и изучение подледникового озера. Осенью туда также отправят грузы для строительства нового зимовочного комплекса.

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