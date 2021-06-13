Глава администрации Элисты рассказал о готовности провести экскурсию

Глава администрации столицы Калмыкии Дмитрий Трапезников готов лично провести экскурсию по Элисте. Он признался "РГ", что любит пешие прогулки по городу и с радостью расскажет о местных достопримечательностях гостям, которые к нему присоединятся.

- Элиста - уникальный город со своим национальным колоритом. Замечательно, что все больше и больше туристов приезжают к нам, чтобы вдохнуть степной воздух, побывать в главном буддийском храме, пройтись по аллеям и паркам. "Золотая обитель Будды Шакьямуни" притягивает паломников со всего мира. Парки, скверы и аллеи Элисты украшают скульптурные композиции. И это направление мы обязательно будем развивать, будем устраивать биеннале для скульпторов и художников, - сообщил глава гордминистрации.

Он подчеркнул, что в Калмыкии живет уникальный народ с богатыми традициями, героической и одновременно трагической историей. Это оставило свой отпечаток на Элисте.

- Я сам с удовольствием прогуливаюсь в свободное время по городу, любуюсь, смотрю, где и что необходимо исправить, обновить. Если будет возможность, с большим удовольствием сам покажу интересные места, расскажу о достопримечательностях, поделюсь планами по развитию города, - отметил Дмитрий Трапезников.