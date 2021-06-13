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Рубрика: Общество

В коллекции Ивана Юренко появились самовары в три раза дороже дома

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: Тагир Раджавов Фото: Тагир Раджавов
Фото: Тагир Раджавов

Ростовчанин собрал коллекцию старинных самоваров, в которой более 400 экземпляров. Большинство из них - раритеты необычной формы, например, в виде шара, паука на трех ножках, яйца, груши, вазы, рюмки, фонаря, желудя, репы. Их изготовили на известных российских заводах в XVIII - XIX веках.

Начинал с канделябров

Первый самовар Ивана Юренко был серебряным. Фото: Тагир Раджавов.

"Вообще первые самовары появились в России в конце XVII века на Урале, хотя их родиной почему-то считается Тула. А перед революцией 1917 года насчитывалось уже более трех тысяч самоварных производств", - рассказал "РГ" 26-летний коллекционер Иван Юренко.

Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
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Иван заинтересовался старинными самоварами и вообще раритетными вещами еще подростком. Покупал на местных "барахолках" канделябры и часы.

Свой первый самовар приобрел случайно в Татарстане. Вернувшись домой, Иван продал его заядлому коллекционеру. Потом выяснилось, что вещь была не простая, а серебряная. Такой редкий экземпляр Ивану больше не попадался.

Но после этого случая молодой человек решил коллекционировать самовары. И некоторые из них не хуже серебряного. На столе в гостиной Ивана закипает один из лучших экземпляров его коллекции с ручками из слоновой кости.

"Есть раритеты с ручками даже из бивней мамонта", - замечает хозяин. Эта деталь выдает дороговизну вещи. Также редкие и дорогие экземпляры - с гравировкой от дарителя. По ней коллекционер может сделать безошибочный вывод, что вещь ценная, ее владелец был непростым человеком.

Самовар - по 25, изба - за восемь

Чем толще стенки самовара, тем дольше в нем сохраняется кипяток. Фото: Тагир Раджавов.

"О том, как раньше ценились самовары, можно судить, например, по такому факту: самый дешевый стоил примерно 25 рублей. Для сравнения, крестьянский домик можно было тогда купить за восемь рублей, - продолжает Иван. Кстати, сейчас цена старинного самовара может доходить до миллиона рублей и больше.

Фото: Christine Ronco / Inrap
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Самоварное производство в царской России было весьма прибыльным делом. Кустари быстро превращались в фабрикантов, а мастерские - в фабрики. "Сейчас очень ценятся самовары демидовских фабрик, они мне не попадались, их осталось мало. Очень интересные - медные с накладным серебром. Серебряные самовары золотили, их могли позволить себе единицы", - рассказывает Иван.

Большинство старых самоваров - латунные. При объеме в пять литров весят немало - около шести килограмм. Большая редкость - маленькие, однолитровые самовары фабрики Василия Баташева.

Сохраняет тепло

После реставрации самовар будет "гореть" на солнце. Фото: Тагир Раджавов.

Большинство раритетов коллекционер реставрирует, за исключением самых старых и ценных, которые, как он считает, должны оставаться в первозданном виде.

"Сначала, - делится опытом Иван, - зачищаем самовар, снимаем с него накипь, опускаем в кипящую воду с лимонной кислотой. Трещины запаиваем серебром. Зачастую самовар надо полностью разобрать. Он состоит примерно из десятка деталей, потом их нужно подточить, подогнать. Бывает, вещь выглядит так, будто по ней танк проехал. Иногда выпиливаем новые детали".

После реставрации темный самовар становится нарядным, "горит" на солнце. Работать приходится, в основном, самодельными инструментами, которые каждый реставратор держит в секрете. "Конкуренция в этом деле большая", - признается ростовский коллекционер.

По пятницам Юренко устраивает семейное чаепитие из раритетного самовара. Чай из него отличается от привычного. Самовар растапливают дровами, углем, лучинками, аромат которых передается воде.

За душистой церемонией с супругой Настей и детьми, признается Иван, чувствуется связь времен, поэтому она может длиться часами. А чем толще стенки самовара, тем дольше в нем сохраняется кипяток. Не менее трех часов.

За очередным старым самоваром ростовчанин готов ехать за тысячи километров.

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