Россияне назвали главные причины опозданий

Почти половина россиян (41%) опаздывает из-за общественного транспорта, сообщает RT со ссылкой на исследование "Ситимобил" и ResearchMe.

Второй по популярности причиной опозданий стали автомобильные пробки (30%). Среди остальных - нежелание вставать рано утром и перегруженное расписание дня - по 16%, длительные сборы - 13%. Около 10% опрошенных не успевают к назначенному времени, потому что провожают детей в детский сад или школу, еще 4% перед уходом вынуждены выгуливать домашних питомцев.

Чаще всего россияне опаздывают на работу или учебу (46%). Почти у трети респондентов не получается приходить вовремя на встречи с друзьями или свидания, еще 15% жалуются, что опаздывают на электрички и автобусы.

Наибольшее число опаздывающих проживает в Москве (53%), на втором месте - Краснодар и Ростов-на-Дону. Самыми пунктуальными оказались жители Екатеринбурга.