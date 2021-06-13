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13.06.2021 13:05
Рубрика: Экономика

Россияне назвали главные причины опозданий

Текст: Матвей Линник

Почти половина россиян (41%) опаздывает из-за общественного транспорта, сообщает RT со ссылкой на исследование "Ситимобил" и ResearchMe.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Второй по популярности причиной опозданий стали автомобильные пробки (30%). Среди остальных - нежелание вставать рано утром и перегруженное расписание дня - по 16%, длительные сборы - 13%. Около 10% опрошенных не успевают к назначенному времени, потому что провожают детей в детский сад или школу, еще 4% перед уходом вынуждены выгуливать домашних питомцев.

Чаще всего россияне опаздывают на работу или учебу (46%). Почти у трети респондентов не получается приходить вовремя на встречи с друзьями или свидания, еще 15% жалуются, что опаздывают на электрички и автобусы.

Наибольшее число опаздывающих проживает в Москве (53%), на втором месте - Краснодар и Ростов-на-Дону. Самыми пунктуальными оказались жители Екатеринбурга.

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