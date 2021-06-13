В Китае назвали непригодный для употребления с жареным картофелем продукт

Из-за доступности, универсальности и питательности картофель пользуется большой популярностью среди поваров и населения. А при правильном употреблении овощ способен обеспечить организм витаминами, минералами и клетчаткой, которая улучшает эластичность кожи и помогает поддерживать красоту.

Однако, как сообщает китайское издание Sohu, существуют продукты и овощи, которые непригодны для употребления в сочетании с жареным картофелем.

"Не кладите помидоры при жарке картофеля, иначе это негативно повлияет на усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения", - пишет издание.

Отметим, что российские врачи рекомендуют при приготовлении картофельных блюд не подвергать продукт высоким температурам, а картофель во фритюре является источником токсинов и жиров. Кроме того, надо запекать или жарить картошку не до коричневой корочки, а до слегка золотистого цвета.

Врач-эндокринолог Елена Губкина советует варить очищенный картофель или готовить его на пару. Благодаря чему в организм поступят калий и натрий, необходимые для нормальной работы клеток, витамин В6, участвующий в иммунных процессах, а также витамин С. Без вреда для здоровья допустимо съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.