В Коломбо найден мертвым известный ролями злодеев актер Сандо Харрис

Ветеран шриланкийского кинематографа Сандо Харрис умер утром 11 июня в возрасте 58 лет.

Как передает Adaderana, актер, прославленный ролями злодеев в театре, кино и на ТВ, внезапно скончался в Коломбо.

По сообщениям, группа офицеров полиции города начала расследование инцидента. Труп актера доставлен в больницу для патологоанатомического исследования. Причина смерти Харриса еще не установлена.

Сандо Харрис родился в 1963 году на Шри-Ланке. Снялся в более чем 150 фильмах, среди которых - спортивная комедия про гандболистов из трущоб "Дружбаны" и триллер с Беном Кингсли "Обычный человек".

Он был также хорошо известен как драматург, продюсер и каскадер.