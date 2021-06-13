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В Коломбо найден мертвым известный ролями злодеев актер Сандо Харрис

Новости
    13.06.2021, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/NewsWireLK Фото: twitter.com/NewsWireLK
Фото: twitter.com/NewsWireLK

Ветеран шриланкийского кинематографа Сандо Харрис умер утром 11 июня в возрасте 58 лет.

Как передает Adaderana, актер, прославленный ролями злодеев в театре, кино и на ТВ, внезапно скончался в Коломбо.

По сообщениям, группа офицеров полиции города начала расследование инцидента. Труп актера доставлен в больницу для патологоанатомического исследования. Причина смерти Харриса еще не установлена.

Сандо Харрис родился в 1963 году на Шри-Ланке. Снялся в более чем 150 фильмах, среди которых - спортивная комедия про гандболистов из трущоб "Дружбаны" и триллер с Беном Кингсли "Обычный человек".

Он был также хорошо известен как драматург, продюсер и каскадер.

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