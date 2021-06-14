Новости

Вышел трейлер продолжения "Корпорации монстров" "Монстры за работой" 15:17
Появились первые фото со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" с МакГрегором 15:01
Заболевший COVID Александр Буйнов призвал россиян отслеживать антитела 14:53
Владимир Кузьмин подтвердил информацию о своей госпитализации 14:47
Юрий Лоза дал оценку участию Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" 14:32

Бузова продолжит выступать на сцене МХАТа

Новости
    14.06.2021, 14:38
Текст:   Богдан Бобров

Звезда интернета и телевидения Ольга Бузова этой осенью вернется к роли певицы кабаре Беллы Шанталь на сцене Московского Художественного академического театра им. М. Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе МХАТа Викторию Мусину-Пушкину.

Фото: instagram.com/stassadal
Садальский похвалил Ольгу Бузову за "Чудесного грузина"

"В сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", - приводит ее слова издание. При этом отмечается, что никаких других планов относительно Бузовой у театра нет - ее не включили в постоянный состав труппы.

Участие же в пьесе про молодого Иосифа Сталина - это не более чем "приглашение на одну роль".

Согласно афише МХАТа, следующая постановка "Чудесного грузина" с участием Бузовой пройдет 17 и 18 сентября, цены на билеты варьируются от 1000 до 6500 рублей.

Новости

Садальский похвалил Ольгу Бузову за "Чудесного грузина" 14:26
Умер актер из "Супермена" Нед Битти 12:45
Умер снимавший Олимпиаду-80 оператор и режиссер Юрий Горулёв 12:39
Умер танцевавший для Сталина актер Григорий Чапкис 12:33
⧣ Россия
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
Сына Евгения Моргунова похоронили вместе с матерью 12.06.2021
Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы" 12.06.2021
Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты" 12.06.2021
⧣ театр
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 11.06.2021
Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой 11.06.2021
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 11.06.2021
⧣ Ольга Бузова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Худрук МХАТа объяснил, зачем взял Бузову в спектакль о молодом Сталине 07.06.2021
Бузова сыграет в спектакле "Чудесный грузин" о Сталине во МХАТе 06.06.2021
Бывший жених Бузовой заменил ее в качестве ведущего на "Доме-2" 25.05.2021