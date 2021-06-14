Бузова продолжит выступать на сцене МХАТа

Звезда интернета и телевидения Ольга Бузова этой осенью вернется к роли певицы кабаре Беллы Шанталь на сцене Московского Художественного академического театра им. М. Горького. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе МХАТа Викторию Мусину-Пушкину.

"В сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", - приводит ее слова издание. При этом отмечается, что никаких других планов относительно Бузовой у театра нет - ее не включили в постоянный состав труппы.

Участие же в пьесе про молодого Иосифа Сталина - это не более чем "приглашение на одну роль".

Согласно афише МХАТа, следующая постановка "Чудесного грузина" с участием Бузовой пройдет 17 и 18 сентября, цены на билеты варьируются от 1000 до 6500 рублей.