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14.06.2021 20:25
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев призывает расширить спектр бесплатных анализов

Текст: Анна Полтавцева
Главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев считает, что донорство в России должно быть безвозмездным, а повысить общей уровень здоровья позволит своевременная диагностика, которой можно добиться через расширение спектра бесплатных анализов.
Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

"Необходимо расширить перечень бесплатных анализов, доступных по ОМС. Это сыграет огромную роль в повышении качества жизни. Анализы позволят укрепить общий уровень здоровья, и дадут донорам понимание: может он сдать кровь или нет. Как следствие, сами продукты донорства станут более качественными", - рассказал Румянцев.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Одной из главных проблем донорства он назвал тот факт, что "людей приучили к торговым отношениям". По словам Румянцева, если все будут донорами за деньги, стоимость препаратов крови резко возрастет. "Поэтому я призываю становиться донорами безвозмездно", - сказал доктор.

В качестве примера он привел схему работы с донорами в Центре им. Д. Рогачева, где успешно сформирован и действует пул безвозмездных доноров. Ежегодно сюда приходят сдавать кровь около 10 тысяч человек.

Румянцев подчеркнул, что сдавать кровь в качестве донора - безопасно, так как при кровосдаче забирают не больше одной десятой от всей крови - около 450-500 мл. Организм от такой кровопотери восстанавливается достаточно быстро.

Донорская кровь необходима при хирургических операциях, во время спасения людей от стихийных бедствий, при гемолитической болезни новорожденных. Также она используется для выпуска 17 лекарств. Важной частью помощи становится донорство стволовых клеток.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"У донора забирают стволовые клетки - они называется так, потому что из них образуются все другие клетки в организме человека. Эти клетки могут быть перелиты пациенту и помочь в восстановлении кровообращения, кровотворения. И тогда человек может выздороветь. Необходимо, чтобы донор и тот, кому эти клетки переливают, совпадали по определенным антигенам, чтобы пересаженные клетки не отторгались организмом. Именно поэтому нам необходимо, чтобы донорами стало как можно большее количество людей", - отметил академик РАН.

Сегодня во всем мире отмечается День Донора. Узнать, где сдать кровь и как стать донором в Москве, можно на сайте.

Звание "Почетный донор России" получают те, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты 40 или более раз или плазму крови 60 или более раз. В столице почетные доноры имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта; право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; 50-процентную скидку на услуги ЖКХ, 50-процентную скидку на лекарства и право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

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