Китайский дрон на базе Ан-2 показали на видео

Китайское телевидение впервые показало автоматическое десантирование груза с борта беспилотника Feihong 98 - телеуправляемой версии легкого многоцелевого самолета Y-5B, который, в свою очередь, является лицензионной копией советского Ан-2.

Feihong 98 является детищем China Aerospace Science and Technology Group, его летные характеристики идентичны Ан-2. Первый полет дрон совершил в 2018 году. По данным разработчика, аппарат предназначен для доставки грузов, транспортировки больных и раненых.

Для автоматического десантирования парашютной платформы на борту беспилотника было смонтировано необходимое оборудование. Группа военнослужащих на земле получила контейнер с различными припасами. Испытания признаны успешными.

Несмотря на солидный возраст прототипа (Ан-2 совершил первый полет в 1957 году), его китайский близнец Y-5B продолжает выпускаться.