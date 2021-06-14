Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.06.2021,  
10:51
Текст:  Антон Валагин

Китайский дрон на базе Ан-2 показали на видео

Китайское телевидение впервые показало автоматическое десантирование груза с борта беспилотника Feihong 98 - телеуправляемой версии легкого многоцелевого самолета Y-5B, который, в свою очередь, является лицензионной копией советского Ан-2.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
"Терминатор" в песках: алжирские БМПТ впервые попали на видео

Feihong 98 является детищем China Aerospace Science and Technology Group, его летные характеристики идентичны Ан-2. Первый полет дрон совершил в 2018 году. По данным разработчика, аппарат предназначен для доставки грузов, транспортировки больных и раненых.

Для автоматического десантирования парашютной платформы на борту беспилотника было смонтировано необходимое оборудование. Группа военнослужащих на земле получила контейнер с различными припасами. Испытания признаны успешными.

Несмотря на солидный возраст прототипа (Ан-2 совершил первый полет в 1957 году), его китайский близнец Y-5B продолжает выпускаться.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия 10.06.2021
Иракские Т-72М1 после модернизации стали похожи на Т-90С 08.06.2021
Первую в истории дозаправку самолета от беспилотника показали на видео 08.06.2021
испытания
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Испытание Апокалипсисом: снайпер спецназа США сравнил АК-74 и M4 10.06.2021
Бронетранспортер "Бумеранг" получил дистанционное управление 08.06.2021
Испытания клона советской ЗУ-23-2 начались на Украине 03.06.2021
Китай
Китайские морпехи начали получать новейшие танки Тип 15 03.06.2021
Видео: Су-35 ВВС Китая пролетел над пляжем на предельно малой высоте 28.05.2021