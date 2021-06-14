Одиннадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 14 по 20 июня

Несколько дней назад аналитики Rambler&Co опубликовали любопытную статистику. 2020-й год оказался удачным для онлайн-кинотеатров по подпискам. Количество подписок на одни только видеосервисы превысило 1 миллиард (по состоянию на март 2021 года). При этом три четверти россиян выделяют на подписки до 300 рублей каждый месяц, 15% - до 1000 рублей. Больше тратят лишь 10% опрошенных. Видеосервисы серьезно подошли к такому положению дел, и, например, один из них - Okko - сообщил о том, что открывает бесплатный доступ к 20 эфирным телеканалам. А это означает, что можно смотреть Первый канал, СТС и так далее и по ТВ, и в интернете, и не только там, где можно было раньше. Сколько людей смотрят в Сети - посчитать никак не удается. Но редкие цифры просмотров, которые иногда публикуют платформы и даже соцсети, дают возможность составить представление о порядке числовых значений. Так, в "Одноклассниках", завершился первый сезон сериала собственного производства "Пять с плюсом", и было рассказано, что за время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей. Больше всего "классов" и других реакций собрали первая, вторая и седьмая серии. Искусственный интеллект даже составил портрет этих зрителей. Так что стоит серьезно относиться к тому, что, как и где смотреть. Поэтому не оставляйте без внимания наши подсказки на предстоящую неделю.

1 Мини-сериал "Сын". На Первом канале 16-17 июня в 21.30. В ролях - Мария Миронова, Андрис Кейшс , Андрей Мерзликин, Ольга Сутулова, Дина Корзун, Арсений Ромашин. В ленте можно увидеть и любимых Юозаса Будрайтиса и Мирдзу Мартинсоне. Режиссер Слава Росс. Первый канал уже дважды ставил фильм в сетку. Но по различным причинам снимал. Надеемся, что в третий раз этого не произойдет. Время действия - Финляндия, начало второго десятилетия XXI века. По анонимному доносу из семьи молодого перспективного политика Тимо Куусинена и его русской жены Насти соцслужбы забирают их сына - семилетнего Ваню. Настю обвиняют в жестоком обращении с ребенком. События разворачиваются на фоне избирательной кампании, в которой Тимо участвует в качестве лидера партии. Он вынужден сделать нелегкий выбор между сохранением семьи и политической карьерой...

2 Документальный фильм "Москва. Ты не один". На Первом канале 20 июня в 16.10. Лента рассказывает о том опыте, который пришлось получить Москве, как современному мегаполису и столице страны, в эпоху COVID-19. Вирус заставил все городские службы объединиться и бороться с невидимым врагом. Авторы проследили весь путь борьбы, побывав на закрытых объектах: в лабораториях ПЦР-тестирования, ковидных госпиталях и так далее. Центральные истории - это судьбы москвичей, внесших свой вклад в борьбу с пандемией. Работу Москвы в борьбе с пандемией оценивают международные эксперты. Для сравнения мер по борьбе с коронавирусом в Москве и других мегаполисах мира - интервью с жителями Мадрида, Лондона, Праги и Ломбардии.

3 Сериал "Эксперт". На канале "Россия 1", с 14 июня в рубрике "Русская серия" в 21.20. Главный герой - Борис Крылов (Алексей Морозов) - криминалист экстра-класса. В своей работе он использует, казалось бы, парадоксальные методы, которые помогают ему распутывать самые запутанные преступления, за что коллеги называют его современным Шерлоком Холмсом. Из-за развода с женой блестящий сыщик уходит из полиции и зарабатывает на жизнь, трудясь консультантом на съемках детективных сериалов. Но когда в автокатастрофе погибает его отец - известный хирург, а он сам получает серьезную травму, Крылов начинает собственное расследование, возвращается в профессию и устраивается экспертом в следственный отдел, который возглавляет майор Анна Воскресенская (Алина Сергеева). Когда-то Анна была студенткой Крылова...

4 Сериал "Мастер". НТВ, 15-18 июня в 21.15. Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды. После 12-летнего перерыва бывший пилот "КАМАЗ-мастера" Денис Сазонов хочет вернуться в родную команду, но заместитель директора Еремин не хочет давать ему второй шанс, ведь считает, что тот нарушил правила. Тогда Сазонов устраивается уборщиком и проходит путь в профессию с самого начала. Но и здесь его ждет неожиданный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю, которая планирует стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. В ролях: Анатолий Белый, Игорь Петренко, Сергей Шакуров, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и другие. Режиссер: Степан Коршунов

5 Четыре премьерных выпуска авторской программы Сергея Соловьева "Те, с которыми я…", посвященные кинооператору, народному артисту РФ Павлу Лебешеву. На канале "Россия-Культура", с 15 по 18 июня, в 23.00. Павел Тимофеевич Лебешев - легендарный советский кинооператор, снявший немало экранных шедевров 1970-1980-х годов. В первой части программы Соловьев вспоминает знакомство с Павлом Лебешевым на "Мосфильме" в конце 1960-х. Во второй - речь о работе с Лебешевым над фильмом "Спасатель" и об "операторском дебюте" Соловьева на съемках "Ассы", которого без Лебешева просто бы не было. Из третьей части телезрители узнают о приключениях Павла Лебешева и Сергея Соловьева в Латинской Америке на съемках фильма "Избранные". В четвертой части Сергей Соловьев рассказывает о съемках картины "Нежный возраст" и о последних годах жизни легендарного кинооператора.

6 Сериал "В ритме жизни". На Apple TV +, с 18 июня. События в фильме переносят зрителей в солнечный Сан-Диего 80-х. Это комедийная драма о тихой, скромной и замученной домохозяйке, которая покорно следует за своим супругом. Но в тихом омуте Шейлы Рубин (Роуз Бирн) скрываются довольно смелые желания и дерзкие идеи, которыми она не спешит делиться с миром. Одолеваемая внутренними демонами и внушительным списком комплексов, Шейла находит свой путь к спасению через аэробику. Свое новое хобби она превращает в бизнес.

7 Сериал "Света с того света". Новый сезон. ТНТ, 15 июня в 20.00. История про обаятельную мошенницу, девушку Свету, полюбилась многим. После несчастного случая она оказалась ограниченной в движении. Чтобы заработать на платную операцию, Света вышла в интернет и стала магом-биоэнерготерапевтом Светозарой. К показу премьерной серии ТНТ и "ВКонтакте" запускают совместный проект, участники которого могут получить забавные предсказания в мини-приложении и стикеры с главной героиней, а также принять участие в челлендже в Клипах.

8 Минисериал "Инсталайф". Premier, с 15 июня. Это - драмеди о притворстве в социальных сетях и жизни за пределами Instagram. Рассказывает историю об инстаграм-подругах, которые следят друг за другом в социальной сети и принимают решения в реальной жизни на основе увиденного в ленте. В сериале снялись Анна Котова-Дерябина, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Уколова, Ирина Носова, Максим Лагашкин и другие. Режиссер-постановщик - Юлия Трофимова ("Трамвай", "Комментатор", "Хвалебная речь Денису Кораблеву").

9 Сериал "Республика Сары". "Амедиатека", с 15 июня. Напряженная драма о противостоянии одной смелой женщины и жадной корпорации рассказывает о городке Грейлок, который скоро рискует превратиться в большую шахту. Однако учительница Сара Купер не готова мириться с таким раскладом и начинает настоящий бой за родной город. Борьба Сары осложняется тем, что по другую сторону баррикад - ее родной брат…

10 Программа "Кухня с акцентом". На телеканале "Кухня ТВ", 14 июня в 21.30. Посвящена яркой и богатой армянской кухне. Кулинар, ресторатор и телеведущая Гаяне Бреиова научит телезрителей готовить национальные армянские блюда, с которыми знакома с детства, и покажет, как сочетать многовековые кулинарные традиции с новыми гастрономическими тенденциями. "Кухня с акцентом" - это 30 авторских рецептов: шоколадный торт "Микадо", сочная долма, форель в ароматном лаваше, хашлама с бараниной, нежный суп ванахаш и другие национальные блюда.

11 Мультсериал "Супер Мяу". На IVI и Okko с 15 июня. Анимационный проект - про котиков-супергероев рассказывает о пяти котятах. Каждый обладает суперспособностью. Их приглашают обучаться в Школе Суперкотов, где юные ученики будут учиться управлять своей суперсилой не только на уроках, но и в реальных жизненных ситуациях. Конечно, не обойдется и без героя-злодея... Генеральный продюсер и автор проекта - Олег Рой.