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Появились первые фото со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" с МакГрегором

Новости
    14.06.2021, 15:01
Текст:   Богдан Бобров

В интернете появились первые кадры со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" по вселенной "Звездных войн". На них папарацци смогли запечатлеть исполнителя главной роли Юэна МакГрегора в образе известного мастера-джедая с медицинской маской на лице.

Также в объективы фотокамер попала актриса Индира Варма - она облачена в имперскую офицерскую форму, а следовательно, ранние утечки о том, что ей предстоит сыграть сероголовую датомирку Асажж Вентресс, оказались неверны.

Все члены съемочной группы завернуты в черные накидки. В Сети высказываются предположения, что это сделано, чтобы не "засветить" новые чем-то отличающиеся костюмы персонажей. Хотя возможен и вариант, что это просто защита от непогоды.

Сольное шоу о похождениях наставника Энакина Скайуокера на Татуине пока не имеет даты премьеры. Его шоураннером выступает Дебора Чоу, ранее работавшая над "Мандалорцем".

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