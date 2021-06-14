Марат Баширов: Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют людей

Новости

Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 20:19
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 20:10
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 19:55
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 18:59
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 18:51
В Москву идет 32-градусная жара 18:26
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 18:16
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 18:12
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 17:59
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 17:58
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 17:45
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 17:44
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 17:42
Протасевич стал участником пресс-конференции по Ryanair 17:36
В Новосибирске локализовали пожар на АЗС 17:32
Опубликованы кадры с места пожара на АЗС в Новосибирске 17:28
Задержанную в Минске россиянку обвинили в разжигании социальной вражды 17:15
Путин: В России ничего не рухнет, когда сменится президент 17:15
Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 17:00
При пожаре на новосибирской АЗС пострадали 20 человек 16:44
Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран 16:36
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске 16:31
Суд Болгарии признал дискриминацией слова экс-министра обороны о "наглых цыганах" 16:21
По факту пожара на новосибирской АЗС возбуждено уголовное дело 16:19
Президент Замбии потерял сознание во время военного парада 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 20:20
Рубрика: Власть

Марат Баширов: Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют людей

Текст: Анна Полтавцева
Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" поможет его однопартийцам наладить взаимодействие с избирателями. Об этом сообщил журналистам российский политолог, политтехнолог, генеральный директор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марат Баширов.
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

"Любая партия, определенно, должна обновляться, менять подходы к работе с гражданами. И господин Толстой в полной мере соответствует этому запросу. Он хорошо известен не только в партийных рядах, но и среди общественников, представителей инициативных групп разных уровней. Это, действительно, хороший выбор", - подчеркнул эксперт.

Фото: Александр Чикин
Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность

По его мнению, за время работы на посту депутата от Люблинского городского округа Москвы Петр Толстой успел доказать свою эффективность и ответственный подход к работе с гражданами. По его мнению, парламентарий способен приблизить управленческие ячейки городского отделения партии к запросам общественности.

"Могу сказать, что Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а "берет на карандаш" и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей", - отметил Баширов.

Политолог также оценил ситуацию с экс-руководителем ГУБ "Жилищник района Лефортово" Еленой Бахтаревой, которую сняли с поста за халатность после жалоб москвичей и исключили из "Единой России" благодаря вмешательству Петра Толстого. "Так, в общем-то, и должны действовать партийные структуры - оперативно находить проблемы и предлагать их решение. Даже если это кому-то не нравится", - сказал он.

Баширов добавил, что сам факт ротации в региональном отделении "Единой России", а также жесткая кадровая политика говорят о том, что партия развивается с учетом ценностей, которые разделяет большинство соотечественников.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин: Никто не должен вмешиваться во внутренние процессы других стран
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека