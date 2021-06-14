Марат Баширов: Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют людей

Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" поможет его однопартийцам наладить взаимодействие с избирателями. Об этом сообщил журналистам российский политолог, политтехнолог, генеральный директор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марат Баширов.

"Любая партия, определенно, должна обновляться, менять подходы к работе с гражданами. И господин Толстой в полной мере соответствует этому запросу. Он хорошо известен не только в партийных рядах, но и среди общественников, представителей инициативных групп разных уровней. Это, действительно, хороший выбор", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, за время работы на посту депутата от Люблинского городского округа Москвы Петр Толстой успел доказать свою эффективность и ответственный подход к работе с гражданами. По его мнению, парламентарий способен приблизить управленческие ячейки городского отделения партии к запросам общественности.

"Могу сказать, что Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а "берет на карандаш" и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей", - отметил Баширов.

Политолог также оценил ситуацию с экс-руководителем ГУБ "Жилищник района Лефортово" Еленой Бахтаревой, которую сняли с поста за халатность после жалоб москвичей и исключили из "Единой России" благодаря вмешательству Петра Толстого. "Так, в общем-то, и должны действовать партийные структуры - оперативно находить проблемы и предлагать их решение. Даже если это кому-то не нравится", - сказал он.

Баширов добавил, что сам факт ротации в региональном отделении "Единой России", а также жесткая кадровая политика говорят о том, что партия развивается с учетом ценностей, которые разделяет большинство соотечественников.