Нескольким магазинам в ТЦ "Афимолл" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Нарушения противоэпидемических мер в нескольких магазинах и салоне красоты в ТЦ "Афимолл" выявил столичный Роспотребнадзор. ВРИО замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Боева рассказала журналистам:

"У нас было проведено обследование ТЦ "Афимолл Сити" по адресу: Пресненская набережная, д. 2. В ходе обследования магазинов непродовольственных товаров выявлен ряд нарушений: отсутствовало оборудование по обеззараживаю воздуха, не осуществляется входной контроль работников, термометрия. Уборка помещений осуществляется бытовыми моющими средствами, отсутствует запас дезинфицирующих средств. В салоне красоты отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха".

По словам Боевой, данные по выявленным нарушениям буду направлены в суд. Организациям-нарушителям грозит либо административное наказание в виде штрафа, либо приостановление деятельности на 90 суток.