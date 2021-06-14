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14.06.2021 14:56
Рубрика: Власть

В Черноземье назвали способы сделать жилье доступнее

Текст: Анна Скрипка (Курск )

В регионах Черноземья предпринимают меры для роста доступности жилья. С прошлого года решить "квартирный вопрос" здесь становится все сложнее: стоимость квадратного метра растет, кредитные продукты, в свою очередь, подходят не каждому, в результате мечты жителей регионов о собственном жилье продолжают оставаться таковыми. Эксперты отмечают, что стимулировать застройщиков вводить как можно больше квартир, имеет в этой ситуации мало смысла. Важно действовать комплексно.

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Впрочем, в некоторых регионах уже анонсировали рост жилищного фонда. Так, в Курской области намерены реализовать сразу пять масштабных проектов жилищного строительства, благодаря новым механизмам инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов. Первый заместитель губернатора Алексей Смирнов отметил, что земельные участки под застройку уже определены, а стоимость инвестиций в строительство составит около 85 миллиардов рублей.

При этом новое жилье в регионе намерены сделать доступнее для курян и тех, кто захочет переехать в область.

- Квадратный метр не будет сильно расти в цене, потому что строительство дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры мы берем на себя, - отмечает Алексей Смирнов.

Впрочем, в регионах добавили, что снизить издержки строительных компаний - это лишь часть решения проблемы с доступностью жилья. У покупателя новых квартир и домов, так или иначе, должны быть средства на приобретение жилья. И, предлагая механизмы для стимулирования спроса, важно понимать, что ипотечных заемщиков в стране уже рекордное число. Эти люди будут еще долгие годы нести обязательства и выплачивать банковские кредиты, поэтому важно понимать, каков покупатель будущих квартир и предлагать продукт - как жилищный, так и финансовый - уже для него. Эксперты обрисовали тренды рынка жилья, и подробнее об этом читайте в "Российской газете" чуть позже.

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