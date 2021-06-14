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14.06.2021 08:09
Рубрика: Общество

В Бурятию прилетели первые чартеры с туристами

Текст: Татьяна Дмитракова

Сегодня в Улан-Удэ прибыл первый рейс летней чартерной программы-2021, организованной при поддержке Ростуризма и одного из российских туроператоров. Об этом сообщили в министерстве туризма Республики Бурятия,

В аэропорту самолет первого чартера приветствовали водяной аркой, а туристов при выходе из самолета встретили красивые девушки в национальных костюмах с хадаками, с пожеланиями счастья и благополучия.

Фото: iStock
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- Это уже третья чартерная программа, и мы отработали четкие стандарты обслуживания туристов при приеме и размещении, чтобы все было быстро и комфортно для них. Чартерная программа задает определенную высоту в качестве турпродукта и в самом обслуживании туристов. Хочется отметить, что активно вовлекается местное население. Жители прибрежных поселений Байкала уже переориентировались на работу с туристами чартеров - приобретают лодки, снегоходы, создают новые экскурсии и услуги для туристов, - рассказала министр туризма РБ Мария Бадмацыренова. - Весь наш персонал, задействованный при работе с туристами - водители, гиды, сотрудники коллективных средств размещения, сделали прививки от коронавируса. Мы соблюдаем максимальные меры предосторожности, масочный режим.

Летняя программа туров в Бурятию до 23 сентября, в рамках программы запланировано 13 чартерных рейсов из Москвы. Намечено принять более двух тысяч туристов. Минимальная стоимость тура на 9 дней (8 ночей) составляет 50 тысяч рублей на двух человек. В нее входят: проживание в отеле 3* с завтраком, трансфер и перелет по маршруту Москва - Улан-Удэ - Москва.

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