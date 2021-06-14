В Уфе неизвестный на электросамокате сбил пенсионера

В Уфе республиканский СК заинтересовался случаем наезда электросамоката на пенсионера.

Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел в Уфе 12 июня около 16:30 по московскому времени на остановке общественного транспорта "Фирма мир". 84-летний мужчина шел по пешеходной дорожке, когда на него наехал молодой человек на самокате. В результате пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован.

- Следственный отдел по Советскому району Уфы следственного управления СК по РБ ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по данному факту из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки, - уточнили в управлении.