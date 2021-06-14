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14.06.2021 17:42
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)

В Новоалександровском округе Ставрополья при столкновении с автомобилем погиб 15-летний водитель мопеда. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

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По информации правоохранителей авария произошла 13 июня около девяти часов вечера на 21 километре дороги "Расшеватовская - Радуга". Подросток за рулем мопеда Sirius не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с ВАЗ-211340. От полученных травм юноша скончался, его 14-летняя пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение больницы. Выяснилось, мопед школьнику подарили родители.

По данному факту прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Кроме того, следователи ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу возбудили уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства.

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