МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

В течение 14 июня и 15 июня в Крыму ожидаются местами ливни, град и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщила пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве отметили, что в продолжение двух дней на полуострове также ожидаются грозы.

В связи с ухудшением погоды в республиканском МЧС предупредили о вероятных чрезвычайных ситуациях: подтоплении территорий, авариях на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения и повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.

Спасатели рекомендовали крымчанам и гостям полуострова воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, отказаться от не посещения набережных, не находиться и не парковать автомобили рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи и деревьями. Кроме того, в ведомстве напомнили, что в прогнозируемых погодных условиях небезопасно находиться в подземных переходах из-за угрозы их подтопления.

С начала июня МЧС Крыма уже объявляло штормовые предупреждения несколько раз.