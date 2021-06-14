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Умер актер из "Супермена" Нед Битти

Новости
    14.06.2021, 12:45
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/RetroNewsNow Фото: twitter.com/RetroNewsNow
Фото: twitter.com/RetroNewsNow

Ветеран американского ТВ, актер кино и театра Нед Битти скончался в своем доме утром 13 июня - за месяц до 84-летия. Об этом сообщает TMZ.

Как уточнил ресурсу представитель артиста, Битти скончался мирно, во сне, в окружении родных и друзей в силу естественных причин, то есть от старости. При этом источник подчеркнул, что смерть актера никак не связана с коронавирусом.

Нед Томас Битти родился 6 июля 1937 года в Кентукки. С детства начал зарабатывать, в составе вокального квартета распевая в церквях и парикмахерских. В двенадцать дебютировал в театре.

На экранах - с 1972-го, в закромах - порядка 170 фильмов, сериалов, озвучка анимационных проектов: "Дымок из ствола", "Чертово служба в госпитале МЭШ", "Вся президентская рать", "Телесеть", второй "Изгоняющий дьявола", "История игрушек 3" (медведь Лотсо), "Супермен 2", C.S.I., Эд из "Розанны", "Эд и его покойная мама".

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