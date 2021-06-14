Умер снимавший Олимпиаду-80 оператор и режиссер Юрий Горулёв

13 июня скончался русский, белорусский, советский режиссер, сценарист и оператор Юрий Горулёв. Некролог опубликован ресурсами РБ. Без указания причин смерти кинематографиста.

Горулёв родился 22 мая 1944 года в эвакуации в Тамбовской области в семье белорусского писателя, драматурга, поэта, переводчика и сценариста Николая Горулёва. С окончанием войны родители вернулись в Могилёв, а с 1949 года семья переехала в Минск и жила в одной квартире с семьей писателя Ивана Мележа.

В 1961-м Горулёв поступил в Ленинградский институт киноинженеров, но со второго курса был призван в армию и с 1963 по 1966 год проходил службу ракетчика в советском гарнизоне, дислоцировавшемся в Бишофсверде в Восточной Германии. Демобилизовавшись, продолжил обучение, окончив ЛИКИ в 1971-м, и был приглашен на должность второго секретаря Фрунзенского райкома КПСС Ленинграда. Но получил отказ при поступлении в Высшую партийную школу - был он связан с национальностью матери Марии Коган.

В 1975-м вернулся в Минск, где работал ассистентом оператора на "Беларусьфильме". Спустя два года поступил во ВГИК на заочное отделение операторского факультета, который окончил в 1982 году.

В качестве оператора, прикомандированного к "Мосфильму", снимал Олимпиаду-80. Многие годы сотрудничал с режиссером Аркадием Рудерманом, который в 1993 году погиб в командировке в Таджикистане при туманных и нехороших обстоятельствах.

На счету - ленты "Играй, скрипка, играй", "Вечер в Северных Афинах", "Осталась душа его здесь", "Мелодии березовой гуты", "В вечное использование", "Книга проклятий", другие.

Лауреат множества национальных и международных кинонаград и премий.