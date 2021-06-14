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Умер танцевавший для Сталина актер Григорий Чапкис

Новости
    14.06.2021, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/gregchapkis Фото: instagram.com/gregchapkis
Фото: instagram.com/gregchapkis

13 июня на 92-м году жизни скончался легендарный советский и украинский танцор, актер, хореограф, народный артист Украины, член жюри украинской версии "Танцев со звездами" Григорий Чапкис. О смерти прославленного артиста сообщил сегодня в социальных сетях его сын.

Официальная причина смерти Чапкиса пока не названа. По одной из версий, это мог быть коронавирус: в конце прошлого года артиста госпитализировали с двухсторонним воспалением легких. Через две недели танцора выписали, но вскоре положили вновь. А в феврале Чапкиса опять госпитализировали с воспалением легких, уже в реанимацию. И в этом месяце артист вновь оказался в больнице.

Чапкис родился в 1930 году в Кишинёве (тогда - Королевство Румыния) в многодетной еврейской семье. Танцевал буквально с трех лет - чтобы помочь родителям деньгами. В 1940-м поступил в танцевальный кружок Дворца пионеров в Бендерах. После войны семья перебралась в Киев. В 45-м в составе ансамбля песни и пляски выступил в Кремле - перед Сталиным и другими советскими лидерами. При этом вождь отметил дар 15-летнего артиста лично, подарив ему наручные часы.

Снимался в кино - криминальный авторитет в "Ломбарде", "Дорога в никуда" по Грину, "Осенний вальс".

Четырежды был женат. Дочь Лилия от первого брака - хореограф в Италии, сын от второго - хип-хоп-хореограф в Сан-Франциско, внучка - итальянская актриса и модель Анна Сафрончик, активно снимающаяся в телесериалах и полном метре. Например, ее можно видеть в музыкальной мелодраме Роба Маршалла "Девять" - с Николь Кидман, Софи Лорен и Пенелопой Круз.

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