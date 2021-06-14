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14.06.2021 12:00
Рубрика: Общество

В ФМБА назвали популярный возраст доноров

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Донорство в России молодеет. Об этом рассказала начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер, выступая на конференции в пресс-центре ТАСС.

Фото: Из личного архива Аллы Ратьковой
В режиме самоизоляции доноры продолжают активно сдавать кровь

"Число доноров растет, среди них становится больше молодых граждан. Как правило, возраст донора сегодня - до 40 лет", - сказала она.

По ее словам, сдавать кровь приходят люди, ведущие здоровый образ жизни, к тому же очень отзывчивые.

"Мы им всегда можем позвонить, чтобы пригласить на донацию, и они никогда не отказывают", - говорит Эйхлер.

Она также рассказала, что служба крови в этом году перешла на новый режим работы. Доноры приходят по записи или предварительно с ними связываются сотрудники службы крови.

В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число доноров увеличилось на 9%, количество заготовленной крови - на 16%, заготовленной свежезамороженной плазмы - на 15%.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале сообщил, что в 2020 году общее число доноров крови и ее компонентов составило более 1,2 млн человек. Причем, 97,7% граждан сдавали кровь безвозмездно.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Донорство в России

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