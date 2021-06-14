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14 июня 2021 г. 13:30
Общество

В Подмосковье открылась выставка, посвященная авиапобегу из немецкого плена Михаила Девятаева

На открытии выставки, посвященной авиапобегу Михаила Девятаева. Фото: предоставлено Фондом имени Александра Печерского
На открытии выставки, посвященной авиапобегу Михаила Девятаева. Фото: предоставлено Фондом имени Александра Печерского

В Центральном музее военно-воздушных сил России в подмосковном Монине открылась фотовыставка "Полет из ада". Она посвящена побегу из плена на вражеском самолете Михаила Девятаева и другим подобным побегам в годы Второй мировой.

Перед открытием выставки были показаны короткометражный документальный фильм о подвиге и послевоенной жизни Михаила Девятаева и видеообращение его сына Александра.

Фото: youtube.com/Till Lindemann
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Как известно, история Михаила Девятаева, который с девятью товарищами угнал вражеский самолет из плена, не единственная. Есть и другие случаи, когда советские военнопленные совершали авиапобег. О них тоже рассказывается на выставке - в том числе, французских, после побега воевавших в составе авиационного полка "Нормандия-Неман" и получивших звание Героев Советского Союза.

"Для создания выставки потребовались совместные усилия десятков архивистов и историков авиации, а также семейных архивов. Благодаря главному документоведу Центрального архива Московской области Виктории Каяевой, удалось реконструировать биографии нескольких участников побегов", - говорит директор Фонда памяти Александра Печерского Юлия Макарова.

Организаторы выставки попросили отозваться родственников летчиков и людей, имеющих любую информацию о подобных авиапобегах.

Выставку уже посмотрели посетители региональных музеев и музеев летных училищ в Петербурге и в Самаре. До конца года ее увидят посетители музеев по всей России и за рубежом.

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