Вышел трейлер продолжения "Корпорации монстров" "Монстры за работой"

Скучали? Тогда вот вам, во всей буквально красе: на YouTube-канале стриминга Disney Plus опубликован трейлер "Монстров за работой" (Monsters at Work), сериала-спин-оффа-продолжения орденоносной "Корпорации монстров". Любо-дорого - чего уж там. До слёз.

"Монстры за работой" - это наипрямейший сиквел оригинала 2001 года. Причем Салли (Джон Гудман) и Майк (Билли Кристал), ставшие боссами, чуть сдвинутся на вторые позиции, а по центру встанет их большой фанат, молодой амбициозный монстр Тайлер Таскмон. Который приехал устраиваться на работу в Корпорацию пугальщиком, как вдруг выясняется, что предприятие уже переориентировано на добычу энергии не из детских страхов, а из смеха. Соответственно, и чудовищу придется поменять квалификацию.

Создатели - Стивен Андерсон ("В гости к Робинсонам", "Медвежонок Винни"), Роб Гиббс ("Покахонтас", "Мультачки") и Кейт Гуд, работавшая художником на "Пенниуорте", "Отбросах" и Kingsman.

Новая дата премьеры - 7 июля. В первом сезоне заявлены десять эпизодов.