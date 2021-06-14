Захарова оценила поведение журналистов "Би-би-си" в Минске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "принципиальными лицемерами" журналистов "Би-би-си". Таким образом, она отреагировала на выходку представителей британского СМИ, демонстративно покинувших организованную МИД Беларуси пресс-конференцию, в которой принимал участие блогер Роман Протасевич.

Журналисты вышли из зала в знак протеста против того, что Протасевича якобы принуждают участвовать в пресс-конференции.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты "Би-би-си" смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Примечательно, что на том самом мероприятии Протасевич, которого в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды и розни, заверил, что у него нет никаких жалоб, никто его не бил, и сотрудничает со следствием он по собственному выбору.