Указ главы Республики Бурятия от 14 июня 2021 года № 175 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18, от 01.02.2021 № 30, от 08.02.2021 № 38, от 15.02.2021 № 45, от 18.02.2021 № 47, от 26.02.2021 № 57, от 03.03.2021 № 60, от 17.03.2021 № 81, от 26.03.2021 № 91, от 30.03.2021 № 95, от 06.04.2021 № 99, от 13.04.2021 № 101, от 24.04.2021 № 125, от 21.05.2021 № 145, от 26.05.2021 № 146, от 01.06.2021 № 154, от 07.06.2021 № 156, от 09.06.2021 № 172, от 11.06.2021 № 173, от 12.06.2021 № 174):

1.1. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Закрыть с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно парки, скверы, парковые зоны государственных учреждений культуры для посещения гражданами.".

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить:

7.1. С 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, и не имеющих отдельного входа с улицы, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, столовыми, буфетами, барами, закусочными и иными предприятиями общественного питания осуществлять при условии:

рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия";

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

окончания работы, оказания услуг не позже 23.00 часов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения и оказывающих услуги питания для проживающих.

Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

Ограничить с 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно режим работы торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров до 20.00 часов.

Ограничить с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно посещение несовершеннолетними до 14 лет включительно без сопровождения взрослых торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров.

7.2. С 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов осуществлять деятельность при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 м);

- контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объектам розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами осуществлять свою деятельность при представлении в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить регулирование численности покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м, в том числе путем разделения потоков граждан, исключающее скопление у касс, в помещениях торгового зала, перед входом (выходом) в торговый зал, в холлах, коридорах, лифтах и в иных местах общего пользования объектов розничной торговли.

7.3. С 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу кинотеатров.

7.4. Компьютерные клубы осуществляют свою деятельность при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, а также представления в электронном виде актуальных сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу и одобрения заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия".

7.5. Работу салонов красоты осуществлять при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Возобновить с 1 декабря 2020 года работу бань, саун, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу массажных салонов, СПА-салонов, салонов красоты в части оказания услуг массажа.

Оказание услуг парикмахерскими, СПА-салонами, салонами красоты, предусматривающих очное присутствие гражданина, с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно осуществлять только по предварительной записи.

7.6. С 29 марта 2020 года по 31 июля 2021 года включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

7.7. С 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу предприятий общественного питания, расположенных на территориях муниципальных образований "Закаменский район", "Иволгинский район", за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

7.8. С 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований "Закаменский район", "Иволгинский район".".

1.3. В пункте 8:

1.3.1. Абзац четвертый исключить.

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

"Образовательным организациям всех форм собственности, реализующим программы дополнительного образования, с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме.

Приостановить с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно очное оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, фитнес-клубах, занятия физической культурой и спортом, за исключением подготовки членов сборных Республики Бурятия, Российской Федерации к спортивным соревнованиям.

Приостановить с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно оказание услуг плавательными бассейнами.

Приостановить с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно проведение репетиций, групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами всех организационно-правовых форм.

1.4. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) с 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.".

1.5. Пункт 10 изложить в новой редакции:

"10. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия:

10.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на рабочее место, территорию организации работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.).

10.2. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

10.4. Обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования, видео-конференцсвязи.

10.5. Проработать вопрос о переводе части сотрудников на удаленный режим работы при ухудшении эпидемиологической ситуации.

10.6. Проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа.

10.7. Обеспечить неукоснительное выполнение работниками требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), о соблюдении социального дистанцирования на рабочих местах, не допускать нахождение работников без средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях и иных рабочих местах в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и у индивидуальных предпринимателей.

10.8. Использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

10.9. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук граждан, в том числе работников.

10.10. Обеспечить условия для изоляции по месту работы, в том числе с организацией питания, обеспечения товарами первой необходимости, медицинского наблюдения работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, а также проживающих на территории Республики Бурятия, работающих вахтовым методом, на весь срок пребывания в период действия режима повышенной готовности, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР, отсутствия антител IgM и наличия антител IgG, прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления сертификата о вакцинации установленного образца.

10.11. Принимать дополнительные профилактические мероприятия среди работников:

10.11.1. Обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.

10.11.2. Максимальное сокращение количества проводимых семинаров, совещаний, перевод работников различных рабочих групп и комиссий в дистанционный режим.

10.11.3. Размещение информации по мерам профилактики распространения вируса в зоне приема граждан (стенды/памятки).

10.11.4. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

10.12. Приостановить с 8 июня 2021 года до особого распоряжения личный прием граждан.

10.13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом, а также принятие решений об определении особенностей режима работы, численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

10.13.1. Не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

10.13.2. Подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

10.14. Представить до 21 июня 2021 года актуальные сведения, указанные в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

10.15. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

10.16. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

10.16.1. В случае привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан обеспечить проведение дополнительных профилактических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0223-20 "Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли".

10.17. Рекомендовать осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10.18. Перейти на гибкий график работы, исключающий скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного (рабочего) времени и отдыха.".

1.6. Пункт 14.8 изложить в следующей редакции:

"14.8. Предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.".

1.7. Пункт 19 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"В 2021 году открытие стационарных лагерей осуществляется по решению Штаба.

1.8. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) с 12 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществлять по предварительной записи.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







