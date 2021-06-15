ЦБ продолжит "закручивать гайки", пока рынок не станет более зрелым

Банк России продолжит "закручивать гайки" до тех пор, пока представители финансового рынка не начнут вести себя добросовестно.

Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в Госдуме во время представления отчета о работе регулятора за 2020 год, передает ТАСС.

"Мы должны увидеть, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег", - отметила она.

Также во время своего выступления Набиуллина заявила, что экономика России вышла на докризисный уровень.