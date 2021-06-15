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15.06.2021 10:45
Рубрика: Экономика

ЦБ продолжит "закручивать гайки", пока рынок не станет более зрелым

Банк России продолжит "закручивать гайки" до тех пор, пока представители финансового рынка не начнут вести себя добросовестно.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в Госдуме во время представления отчета о работе регулятора за 2020 год, передает ТАСС.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Набиуллина объяснила рост цен на стройматериалы

"Мы должны увидеть, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег", - отметила она.

Также во время своего выступления Набиуллина заявила, что экономика России вышла на докризисный уровень.

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