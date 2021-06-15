Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма

НИЦ имени Гамалеи изучит эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса. Об этом заявил его глава Александр Гинцбург.

Гинцбург допускает, что вакцина будет действовать эффективно и защитит от данного варианта SARS-CoV-2, сообщили РИА Новости.

Сегодня же стало известно, что в НИЦ имени Гамалеи закончены исследования эффективности вакцины против "индийского" штамма. Выводы экспертов: вакцинация "Спутником V" сохраняет протективный эффект от измененного коронавируса.

При этом Гинцбург заявил о возможном появлении "московского" штамма коронавируса в России. Он предположил, что изменение клинической картины течения заболевания в стране может быть связано с формированием собственных вариантов инфекции.