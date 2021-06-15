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15.06.2021 10:50
Рубрика: В мире

Депутат бундестага назвал требование Украины по "Северному потоку-2" чушью

Текст: Константин Волков

Предложение Киева "обменять" на Крым запуск газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию депутат бундестага Вальдемар Гердт от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) назвал чушью.

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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По его словам, это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла, а является чистым популизмом. "Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам", - цитирует слова депутата РИА Новости.

Также Гердт подчеркнул, что "Северный поток-2" больше нужен ФРГ, чем России, поскольку Москва "может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше, Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ".

Депутат AfD отметил, что Киеву нужна территория Крыма, при этом "Украина отрезала местное население от воды и света".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска "Северного потока-2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины"​​​.

В настоящее время "Северный поток-2" находится в завершающей стадии строительства, осталось проложить менее 100 километров труб.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"

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