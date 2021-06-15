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15.06.2021 19:41
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев: России нужен специальный орган управления санаторно-курортным движением

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

В России необходимо разработать и принять комплексные программы санаторно-курортного лечения для всех групп населения. Об этом 15 июня заявил на открытии XX Всероссийского форума "Здравница-2021" главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он также предложил создать специальный орган управления санаторно-курортным движением.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Сегодня в России от рака выздоравливает 82% детей. Эта цифра была бы невозможной без полноценной реабилитации, которая в обязательном порядке следует за лечением. В Центре им. Д. Рогачева работает Лечебно-реабилитационный научный центр "Русское поле", где проходят восстановление наши пациенты. В то же время в России санаторно-курортное лечение и реабилитология сталкивается с проблемами, которые необходимо решить. Необходимо принять на федеральном уровне специальные программы санаторно-курортного лечения для каждой группы населения", - отметил доктор Румянцев.

Вопросы комплексной реабилитации в России должны быть вынесены на самый высокий уровень, необходимы изменения в законодательстве, которые позволили бы предоставлять путевки в санатории максимально широкому кругу населения. Особенно это касается пенсионеров, их нужно обеспечить ежегодным бесплатным санаторно-курортным лечением, считает глава Центра им. Д. Рогачева.

По мнению Александра Румянцева, для каждой категории населения - детей, старшего поколения и работающего населения - должны действовать определенные программы санаторно-курортного лечения. Для разработки, принятия и контроля за исполнением таких программ необходимо создать специальный орган управления санитарно-курортным движением.

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"Ежегодно Москва выделяет около 300 тысяч путевок для своих жителей. Поскольку население Москвы составляет примерно 10% от населения всей России, то в масштабах страны нам нужно 3 млн путевок каждый год, чтобы обеспечить потребность в санаторно-курортном лечении пенсионеров, детей с родителями и работающего населения", - подчеркнул Александр Румянцев.

Президент Национальной курортной ассоциации, доктор медицинских наук, академик РАН, создатель российской восстановительной медицины Александр Разумов в своем выступлении на Форуме указал, что здоровьесбережение является единственным правильным путем решения проблем возрождения страны. А санаторно-курортное лечение - неотъемлемой частью этого пути, отметил Александр Разумов.

Ранее Румянцев неоднократно выступал за предоставление ежегодных бесплатных путевок в санатории для всех пенсионеров в РФ. Эту инициативу, на его взгляд, можно реализовать с помощью двукратного увеличения финансирования здравоохранения.

Общество Здоровье

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