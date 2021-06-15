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15.06.2021 14:36
Рубрика: Власть

"Единая Россия" отчиталась о работе по поддержке семей с детьми

Текст: Галина Мисливская
Партия "Единая Россия" подвела итоги пятилетней работы в сфере поддержки семей с детьми. По мнению единороссов, в стране создана комплексная система, которая позволяет родителям в трудной ситуации рассчитывать на помощь вплоть до совершеннолетия ребенка.
Ольга Окунева. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Ольга Окунева. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Ольга Окунева. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Как рассказала координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия"), одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала. "Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться - раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме, - приводит ее слова пресс-служба партии. - Изменились и возможности использования средств маткапитала - его можно потратить на строительство частного дома.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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При поддержке партии принят еще ряд мер в интересах семей с детьми:

  • - многодетные могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, в том числе льготной, таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей;
  • - появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет (начнут действовать с 1 июля) и от восьми до 17 лет;
  • - одинокие родители получат на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка;
  • - для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки вводится пособие в размере 6350 рублей ежемесячно;
  • - мамы в декрете смогут получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации;
  • - в два раза - с 3375 до 6750 рублей - увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей;
  • - повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей;
  • - братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места регистрации;
  • - с 1 сентября родители детей до семи лет получат право на оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% вне зависимости от стажа;
  • - дети-сироты имеют бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений, эта льгота может затронуть более 40 тысяч человек ежегодно;
  • - введен кешбэк в размере половины стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, подчеркнула председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая. "Для экспертов эти льготы - однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Какая бы ни сложилась сложная ситуация - семья защищена", - добавила она.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил депутатам всех уровней и секретарям региональных отделений партии отчитаться перед гражданами. В течение месяца они проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Партии "Единая Россия"

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