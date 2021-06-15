"Единая Россия" отчиталась о работе по поддержке семей с детьми

Партия "Единая Россия" подвела итоги пятилетней работы в сфере поддержки семей с детьми. По мнению единороссов, в стране создана комплексная система, которая позволяет родителям в трудной ситуации рассчитывать на помощь вплоть до совершеннолетия ребенка.

Как рассказала координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия"), одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала. "Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться - раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме, - приводит ее слова пресс-служба партии. - Изменились и возможности использования средств маткапитала - его можно потратить на строительство частного дома.

При поддержке партии принят еще ряд мер в интересах семей с детьми:

- многодетные могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, в том числе льготной, таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей;

- появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет (начнут действовать с 1 июля) и от восьми до 17 лет;

- одинокие родители получат на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка;

- для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки вводится пособие в размере 6350 рублей ежемесячно;

- мамы в декрете смогут получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации;

- в два раза - с 3375 до 6750 рублей - увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей;

- повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей;

- братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места регистрации;

- с 1 сентября родители детей до семи лет получат право на оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% вне зависимости от стажа;

- дети-сироты имеют бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений, эта льгота может затронуть более 40 тысяч человек ежегодно;

- введен кешбэк в размере половины стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, подчеркнула председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая. "Для экспертов эти льготы - однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Какая бы ни сложилась сложная ситуация - семья защищена", - добавила она.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил депутатам всех уровней и секретарям региональных отделений партии отчитаться перед гражданами. В течение месяца они проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.