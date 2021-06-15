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15 июня 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 15 июня 2021 года № 138-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 15 июня 2021 г.
Опубликован 15 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение с 7 июня по 12 июня 2021 года Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", на проведение 11 июня 2021 года гала-концерта, посвященного Международному фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", в г. Ялте, киноконцертный зал "Юбилейный", с привлечением общего количества участников не более 1000 человек, на проведение 21 июня 2021 года Международного фестиваля болгарской культуры "РОЗАФЕСТ 2021" в с. Крымская Роза Белогорского района (земельный участок Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма"), на проведение в период с 21 июня по 22 июня 2021 года церемонии открытия после капитального ремонта и проведения производственных работ по сохранению объекта культурного наследия "Лестницы Большие и Малые середина XIX века - конец XIX века" (Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, 23) и факельного шествия к Обелиску Славы, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, на проведение в период с 22 июня по 23 июня 2021 года регионального этапа "Школа безопасности" и на проведение в период с 15 июля по 16 июля 2021 года межрегионального этапа соревнований Южного федерального округа в детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина (г. Евпатория, ул. Полупанова, 10), на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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