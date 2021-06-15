Легализация гостевых домов увеличит их число втрое

Легализация гостевых домов увеличит их номерной фонд в перспективе 2-3 лет до 61 тысячи, а количество рабочих мест в этом секторе возрастет до 7-14 тысяч. Такой прогноз составил Центр макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Легализация деятельности гостевых домов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры сельских поселений, увеличению числа официальных рабочих мест, а также в целом благотворно повлияет на развитие такой набирающей популярность формы отдыха как сельский туризм, считают эксперты банка.

Быстрое развитие гостевых домов стимулирует сейчас резкое изменение турпотока в пользу внутреннего туризма из-за пандемии. По организации деятельности такие формы отдыха граничат с туристическими базами и кемпингом. Регулирование деятельности гостевых домов позволит легализовать использование строений, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

По расчетам Центра в течение года количество мест размещений в таких домах может составить до 36 тысяч, а в ближайшие 2-3 года возрасти до 61 тысяч.

"Преимущества такого вида отдыха в ценовой доступности для большинства граждан, небольшом транспортном плече, позволяющем путешествовать на своем автомобиле. Кроме того, это введение новых мест и ландшафтов, достопримечательностей в туристический оборот", - говорит руководитель Центра Дмитрий Тарасов.

В 2020 году 83% отдыхавших размещались на базах отдыха, в кемпингах и в других организациях отдыха, а на туристских базах - 9,8%. Лишь 7,2% отдыхали в традиционных домах отдыха. Наиболее пострадавшими от сложной эпидемиологической ситуации стали турбазы - в 2019 году на них приходилось почти в полтора раза большая доля - 14,1%. Число отдохнувших на турбазах сократилось с 1,16 млн человек в 2019 году до 0,47 млн в 2020 году. При этом в последние пять лет число коек выросло в 2,3 раза на базах отдыха, в кемпингах и в других организациях отдыха, а на турбазах - в 1,5.

"Всё это говорит о хороших перспективах гостевых домов на землях для индивидуального жилищного строительства. Однако не следует ждать взрывного роста именно этой формы размещения отдыхающих, даже если после 1 июля будут приняты благоприятные для этого направления решения. По мере перехода в правовое поле число гостевых домов в течение года может увеличиться примерно от 2 до 4 тысяч по 6-9 спальных мест, а в перспективе 2-3 лет - до 7 тысяч домов", - уточняет Тарасов.

При этом рост числа официальных рабочих мест будет умеренным - по 1-2 человека на каждый дом. В перспективе нескольких лет число официально трудоустроенных возрастет до 7-14 тысяч.

По мнению экспертов банка, при благоприятных обстоятельствах для старта бизнеса и растущем спросе будет быстро расти и предложение. Для этого уже сформировались необходимые внешние условия. Это не только растущий спрос, но и возможность предложить свои услуги через экосистемы и цифровые платформы большому количеству потребителей, подтвердить качество хорошими отзывами и сформировать график посещений через дистанционные каналы.

"Эти ресурсы дают значимый эффект, позволяя в том числе достичь уровня турфирм, которые конструируют поездки и туры, а также тех, кто планирует поездки индивидуально. Хозяин гостевого дома освобождается от проблем создать необходимость постоянной загрузки, получает обратную связь, а клиенты могут бронировать ночлег и быть уверены в определенном качестве (по отзывам и контролю экосистемы)", - заключает Тарасов.

В Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тысяч фермеров. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около миллиона рабочих мест и генерирует при этом около 150 млрд евро выручки. В Европе агротуризм приносит порядка 35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей.

В России сейчас около 80% объектов агротуризма расположены в регионах Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. На четвёртой позиции - Северо-Запад России с долей порядка 9%.