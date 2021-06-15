Указ главы Республики Марий Эл от 15 июня 2021 года № 86 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., №30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015, 29 мая 2021 г., № 29052021020021) следующие изменения:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) с 15 июня по 5 июля 2021 г.:

перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов штатной численности работников (включая граждан, указанных в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 6 настоящего Указа);

работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, при возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей);

принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

При определении количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением между субъектами Российской Федерации;

в) обеспечить проведение в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Установить, что в период с 15 июня по 5 июля 2021 г.:

а) запрещается нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей;

б) организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров (комплексов) и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими, обязаны:

приостановить работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей;

приостановить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" по беспроводной технологии Wi-Fi;

прекратить доступ в помещения торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей.".

2. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл соответствующий проект решения о внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный Правительством Республики Марий Эл.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







