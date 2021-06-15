На Кубе выявили рекордное число случаев COVID-19

За минувшие сутки на Кубе зафиксированы рекордные с начала пандемии 1537 случаев заболевания коронавирусом. Об этом 15 июня в ходе ежедневной пресс-конференции сообщил глава эпидемиологического подразделения местного минздрава Франциско Дуран.

Таким образом, всего с начала пандемии на Острове Свободы выявлено 160594 случая COVID-19, а число летальных исходов составило 1106.

О том, что Куба столкнется с очередным всплеском заболеваемости, накануне сообщил президент республики Мигель Диас-Канель. Он призвал повсеместно усилить соблюдение действующих ограничений, которые в ряде провинций страны, являясь жесткими на бумаге, на деле соблюдаются далеко не полностью.

На Кубе продолжается массовая вакцинация препаратами местного производства Abdala и Soberana02. При этом о завершении третьей фазы клинических испытаний пока не сообщалось. Кроме того, неизвестны данные об эффективности этих препаратов. Тем не менее в столице Острова Свободы, где вакцинация проходит наиболее динамично, прирост ежедневных случаев оказывается весьма умеренным, что местные власти связывают с положительным влиянием запущенной программы вакцинации.