Новые российские гранатометы изменят тактику

Следующее поколение гранатометов будет нацелено не на пробитие брони вражеской техники, а на ее нейтрализацию другими способами.

- Пробить максимально толстую броню - не самоцель. Запреградное действие может оказаться недостаточным, чтобы причинить объекту значимый вред. Есть другие методы: вывести из строя все средства наблюдения танка, визиры, остановить двигатель. И все, задача решена. Такие способы существуют, - рассказал РИА Новости руководитель ГНПП "Базальт" Николай Середа.

60 лет назад был принят на вооружение созданный "Базальтом" (тогда ГСКБ-47) ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, ставший не менее легендарным и узнаваемым оружием, чем автомат Калашникова. Начиная с 60-х годов, он использовался во всех вооруженных конфликтах, до сих пор стоит на вооружении 40 с лишним стран и выпускается даже в США.

К юбилею разработчики подготовили для РПГ-7 комплект модернизации. Современные прицелы значительно увеличат точность, а линейка новых боеприпасов повысит эффективность оружия на 20-30 процентов.

- Создается целый комплекс выстрелов. Сроки самые ближайшие - думаю, через два-три года будет что сказать, - заметил Середа.