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15.06.2021,  
13:39
Текст:  Антон Валагин

Новые российские гранатометы изменят тактику

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следующее поколение гранатометов будет нацелено не на пробитие брони вражеской техники, а на ее нейтрализацию другими способами.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Пробить максимально толстую броню - не самоцель. Запреградное действие может оказаться недостаточным, чтобы причинить объекту значимый вред. Есть другие методы: вывести из строя все средства наблюдения танка, визиры, остановить двигатель. И все, задача решена. Такие способы существуют, - рассказал РИА Новости руководитель ГНПП "Базальт" Николай Середа.

60 лет назад был принят на вооружение созданный "Базальтом" (тогда ГСКБ-47) ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, ставший не менее легендарным и узнаваемым оружием, чем автомат Калашникова. Начиная с 60-х годов, он использовался во всех вооруженных конфликтах, до сих пор стоит на вооружении 40 с лишним стран и выпускается даже в США.

К юбилею разработчики подготовили для РПГ-7 комплект модернизации. Современные прицелы значительно увеличат точность, а линейка новых боеприпасов повысит эффективность оружия на 20-30 процентов.

- Создается целый комплекс выстрелов. Сроки самые ближайшие - думаю, через два-три года будет что сказать, - заметил Середа.

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