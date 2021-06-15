Песков рассказал, что у него высокий титр антител к коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после перенесенного в прошлом году коронавируса у него сохраняется высокий титр антител, поэтому вакцинироваться он пока не планирует.

"Я лично пока еще (прививку) не сделал - у меня очень большие антитела сохраняются и у меня Т-клеточный иммунитет", - сообщил он журналистам во вторник, 15 июня.

При этом представитель Кремля отметил важность вакцинации в борьбе с коронавирусом и напомнил о праве регионов принимать на своей территории оптимальные меры профилактики заболевания.