Песков: Все, что сказал Путин в интервью NBC, есть на сайте Кремля

Текст интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC опубликован на сайте Кремля полностью, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российская сторона не обнародовала слова главы государства об Алексее Навальном.

"Почему нет упоминания об Алексее Навальном? Есть, читайте внимательно​​​. Все, что было сказано президентом, все есть на сайте, - заявил Дмитрий Песков. - Сайт - это первоисточник".

Напомним, что в интервью NBC Владимир Путин отверг обвинения в том, что блогера пытались убить, а также заверил, что в заключении с Навальным "будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим".