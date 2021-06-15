Песков: Все, что сказал Путин в интервью NBC, есть на сайте Кремля

Текст интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC опубликован на сайте Кремля полностью, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российская сторона не обнародовала слова главы государства об Алексее Навальном.
"Почему нет упоминания об Алексее Навальном? Есть, читайте внимательно. Все, что было сказано президентом, все есть на сайте, - заявил Дмитрий Песков. - Сайт - это первоисточник".
Напомним, что в интервью NBC Владимир Путин отверг обвинения в том, что блогера пытались убить, а также заверил, что в заключении с Навальным "будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим".