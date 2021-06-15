Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США

Как пояснили разработчики, целью изменений станет минимизация рисков, связанных с принятием "недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты". Указанные действия, по данным кабмина, направлены на получение от кредитных организаций под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.

Если такой закон будет принят, банкам запретят направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о клиентах и их операциях. Исключением будут случаи, установленные нормативными правовыми актами РФ.

А в случае получения таких запросов банки должны будут проинформировать Росфинмониторинг и Центробанк.