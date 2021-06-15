Производство музыкальных инструментов в РФ за три года увеличилось в 5 раз

Правительство утвердило Стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 года. Основные цели развития индустрии - рост объемов российского производства музыкальных инструментов и звукового оборудования и формирование конкурентоспособной отрасли.

Так, реализация стратегии приведет к увеличению объема российского производства музыкальных инструментов до 3,2 млрд рублей и звукового оборудования до 4,4 млрд руб.

Кроме того, ключевые задачи развития индустрии предусматривают, что объем экспорта музыкальных инструментов к 2030 году должен увеличиться до 51 млн долларов, а звукового оборудования - до 97,8 млн долларов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил высокое качество отечественной продукции и значительное увеличение объемов производства за три года: музыкальных инструментов - в пять раз, звукового оборудования - в 2,5 раза. Этого удалось достичь в том числе за счет уже реализованных мер господдержки.

"Индустрия сегодня предлагает потребителям широкую линейку продукции с высоким уровнем локализации. В первую очередь это касается ударных, духовых, язычковых и струнных инструментов, а также звукового оборудования. Причем это качественные продукты, что подтверждает интерес к ним со стороны иностранных покупателей", - отметил министр.

С 2017 года Минпромторг направил более 2 млрд рублей на реализацию программы поставки российских музыкальных инструментов (пианино, духовых и ударных) в детские школы искусств. Это позволило произвести и передать в 82 региона почти 10 тысяч инструментов.