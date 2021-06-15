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15.06.2021 16:05
Рубрика: Дороги

Стали известны новые сроки перекрытия Тверской улицы для ремонта

Текст: Ирина Огилько

Перенесенные с прошлых выходных ремонтные работы на Тверской улице и 1-й Тверской-Ямской пройдут в ближайшие выходные. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны, пройдут с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня.

Движение автотранспорта на указанном участке будет полностью перекрыто. Это связано с тем, что ремонт будет идти по бесшовной технологии - "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Всего будет заменено 49 тысяч кв м асфальтового покрытия. Эта технология позволяет продлить срок службы асфальта и сократить время ремонта дороги: если бы его проводили обычным способом, ремонт шел бы более недели.

Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2017 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.