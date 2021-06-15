В Подмосковье экстренно развернут новые ковид-госпитали

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Московской области решено развернуть дополнительные койки в ковидных стационарах. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

За последнюю неделю количество случаев коронавируса в Подмосковье резко выросло. Ежедневно с ковидом и пневмонией госпитализируют по 800-900 пациентов, этот показатель вырос на треть.

Дополнительные места для больных коронавирусом появились в стационарах Балашихи, Талдома, Бронниц, Чехова и других городов. Также снова будет развернут ковидный госпиталь в парке "Патриот".