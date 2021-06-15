Жара до 27 градусов будет в Москве во вторник

Жаркая и комфортная погода будет в столичном регионе во вторник, 15 июня. Воздух может прогреться до +27 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области, отмечая, что на погоду в регионе будут влиять два антициклона - европейский и сибирский.

Температура достигнет 27 градусов, временами может пройти кратковременный ливневый дождь, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Ветер западный, атмосферное давление и содержание кислорода в норме. Специалист отметила, что такие внешние условия не являются для метеозависимых людей нагрузочными и благоприятно влияют на здоровье.

В ближайшие дни температура может подняться до еще более высоких значений, например, до +29 в субботу, 19 июня.

Кстати, самая жаркая погода 15 июня была в 1998 году, когда воздух прогрелся до +33,9 градуса. А самая холодная погода зафиксирована в 1900 году, когда в ночные часы похолодало до +2,6.