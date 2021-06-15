Из бухты Нагаева на Колыме убрали брошенную баржу

В Магадане из бухты Нагаева убрали заброшенную баржу, находившуюся в районе видовой площадки "Пирс" в пределах линии городского пляжа. Это стало началом активной фазы очистки акватории.

"Остов заброшенного судна портил вид бухты несколько десятков лет. Очисткой бухты от мусора занимается индивидуальный предприниматель в рамках соглашения с региональным министерством природных ресурсов и экологии", - сообщает пресс-служба правительства Колымы.

До конца ноября этого года из бухты уберут еще четыре заброшенных судна. Для этого в регионе утвердили "дорожную карту". Отчет о проделанной работе регулярно предоставляется в минтранспорта и аппарат правительства РФ.