Всемирный банк прогнозирует экономический рост Индии в 2021 году

Всемирный банк дал прогноз о том, что экономика Индии вырастет на 8,3 процента в 2021 году и на 7,5 процента - в 2022-м, несмотря на то, что ее восстановлению препятствует беспрецедентная вторая волна COVID-19, крупнейшая вспышка в мире с начала смертельной пандемии.

Базирующаяся в Вашингтоне международная кредитная организация в своем последнем выпуске "Перспективы развития мировой экономики" отметила, что мощная вторая волна COVID-19 в Индии обусловила более резкое, чем ожидалось, снижение деловой активности во второй половине 2020-2021 финансового года, особенно в сфере услуг.

"Восстановлению Индии препятствует крупнейшая вспышка с начала пандемии, какой не наблюдалось ни в одной другой стране", - говорится в докладе Всемирного банка.

По оценкам Всемирного банка, в 2020 году экономика Индии сократится на 7,3 процента, в то время как в 2019-м регистрировались темпы роста в четыре процента, однако при этом в 2023-м ожидается рост на 6,5 процента.

В докладе банка отмечается, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6 процента - это самый высокий посткризисный темп за последние 80 лет.

"Ожидается, что ВВП Индии в 2021/22 финансовом году начиная с апреля 2021 года увеличится на 8,3 процента, - говорится в документе. - Деловая активность выиграет от политики господдержки, которая включает более высокие расходы на инфраструктуру, развитие сельских районов и здравоохранения, а также более сильное, чем ожидалось, восстановление в сфере услуг и обрабатывающей промышленности".

Хотя прогноз был пересмотрен на 2,9 процентных пункта, он отражает значительный ожидаемый экономический ущерб от огромной второй волны COVID-19 и ограничений на передвижение, введенных с марта 2021 года.

Предполагается, что экономическая активность переживет такие же коллапс и восстановление, какие наблюдались во время первой волны COVID-19, но на этот раз они будут менее выражены.

"Пандемия подорвет потребление и инвестиции, поскольку уверенность остается на низком уровне, а балансы компаний пострадали. Ожидается, что в 2022/23 финансовом году экономический рост замедлится до 7,5 процента, что отражает сохраняющееся воздействие COVID-19 на балансы домашних хозяйств, корпораций и банков, вызывающее в свою очередь низкий уровень доверия потребителей и повышенную неопределенность на рынке труда и неясные перспективы в отношении доходов.

По данным Всемирного банка, в Индии 2021/22 финансовый год ознаменован значительным сдвигом в бюджетной политике.

Правительство объявило, что расходы на здравоохранение увеличатся более чем вдвое, и изложило пересмотренный среднесрочный бюджетный курс, направленный на устранение экономического наследия пандемии.

После ухудшения ситуации, вызванной пандемией, Резервный банк Индии объявил о дальнейших мерах по поддержке предоставления ликвидности микро-, малым и средним предприятиям и ослабил нормативные требования в отношении резервирования по неисполняемым кредитам.

"В Индии фискальная политика на 2021/22 финансовый год изменилась в сторону увеличения бюджетных расходов, направленных на здравоохранение и инфраструктуру, чтобы ускорить восстановление после пандемии. Однако новая вспышка COVID-19 может потребовать дальнейшей целенаправленной государственной поддержки для решения проблем сферы здравоохранения и покрытия экономических потерь", - отмечается в докладе Всемирного банка.