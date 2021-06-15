Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов ушел в отставку

Главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в ходе пресс-конференции 15 июня официально объявил о своем увольнении в запас.

Он сообщил, что с детства мечтал быть начальником ГАИ. Работал в правоохранительных органах 30 лет, из которых 16 возглавлял региональную госавтоинспекцию.

- Я люблю свою работу. На сердце неспокойно, очень грустно уходить. Но хочу использовать свой опыт в другой области, поэтому если меня поддержат, то буду баллотироваться на пост депутата Госдумы. Считаю, что некоторые законы, которые мы исполняем, необходимо переработать, - отметил Динар Гильмутдинов.

Временно исполняющим обязанности главного госавтоинспектора Башкирии будет полковник полиции Владимир Севастьянов, занимавший должность замначальника управления.