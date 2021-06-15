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15.06.2021 09:21
Рубрика: Происшествия

В Башкирии за мошенничество осудили экс-прокурора города

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Бывшего прокурора города Стерлитамака осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

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Уголовное дело рассматривал Стерлитамакский городской суд РБ. Он установил, что экс-прокурор путем обмана похитил квартиру, принадлежавшую городу. По материалам суда, в 2010 году обвиняемый заключил с мэрией договор соцнайма служебного помещения на период работы в должности прокурора города, хотя на тот момент у него была своя квартира. Мужчина продал последнюю в 2011 году, чем "намеренно ухудшил свои жилищные условия", а затем написал заявление с просьбой снять с выданной квартиры статус служебной и заключить с ним договор социального найма.

Суд решил, что обвиняемый, не являясь малоимущим и нуждающимся в жилом помещении, незаконно получил право нанимателя по договору социального найма на трехкомнатную квартиру. При назначении наказания суд учел, что у бывшего прокурора есть несовершеннолетние дети и пожилая мама, а также состояние здоровья обвиняемого и его близких родственников. В итоге экс-прокурор был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Экс-прокурор своей вины не признал.

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